Baracca e Burattini torna a Sant’Ilario d’Enza

Mercoledì 25 luglio torna a Sant’Ilario d’Enza il festival di teatro ragazzi “Baracca e Burattini” con uno di quegli appuntamenti irresistibili, pieni di quegli ingredienti che fanno la felicità di bambini e famiglie. Alle 21.30 in Piazzale Curiel (via Roma dietro al Municipio) sarà in scena “C’era due volte un piede”, lo spettacolo con pupazzi e oggetti della compagnia “Teatrino dei piedi”. Una performance unica al mondo che arriva al cuore del pubblico – senza limiti di età, sesso, colore o lingue – attraverso la bravura e la simpatia di Veronica Gonzalez che riesce in modo incredibile a creare dei personaggi con diverse parti del suo corpo. Ingresso Libero.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario

Per informazioni: Centro Culturale Mavarta 0522 671858 – www.comune.santilariodenza.re.it