Dark web e criptovalute, cosa accade sotto la superficie? Se ne parla il 31 luglio a Sassuolo

Il Dark web non è una sorta di oscuro mondo sotterraneo in cui si arruolano sicari o si trafficano esseri umani. In realtà è dove la proprietà intellettuale di una società, il database di email di un’azienda o i dettagli della carta di credito dei clienti potrebbero essere in vendita proprio ora, ad insaputa delle stesse società. Il Deep web è un enorme labirinto di pagine 500 volte più grande del web in superficie.

Dark web e criptovalute (Bitcoin per fare un esempio) saranno gli argomenti trattati martedì 31 luglio alle 21 in un incontro che si terrà presso lo Sporting Club di via Vandelli a San Michele, per l’occasione ad ingresso libero.

Interverranno il Dr. Paolo Dal Checco, consulente informatico forense; il Dr. Roberto Nesci, fondatore ed amministratore di un Istituto di investigazioni private e di informazioni commerciali e l’Avv. civilista e penalista Stefano Vincenzi. Introdurrà il Dr. Ivano Piccinini,

Presidente CNA Area di Sassuolo.