“Di corsa sul Secchia”, venerdì 27/7 la nona edizione

Venerdì 27 luglio alle ore 19.30 presso il Parco Secchia di Villalunga, il Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande, in collaborazione con lo Uisp di Reggio Emilia e i Comuni di Casalgrande, Castellarano e Sassuolo, organizzerà la nona edizione della gara podistica Di corsa sul Secchia, 16 chilometri di percorso cui si affiancherà una camminata non competitiva di 6 e 16 chilometri.

Il tragitto si snoda su pista ciclo pedonale chiusa al traffico, con un tratto non asfaltato di circa 6 km. La gara è riservata ad atleti tesserati in possesso di certificato medico, che possono iscriversi su www.runningblog.it oppure su www.atleticauisp.eu/emiliaromagna, comunicando i propri dati e la società sportiva di appartenenza. La quota di partecipazione per la corsa competitiva è di 8 euro entro giovedì 26 luglio a mezzanotte oppure di 10 euro il giorno seguente. Invece per la camminata non competitiva l’iscrizione è di soli 2 euro, da versare la sera stessa almeno 15 minuti prima del via.

Le società con un minimo di 10 partecipanti verranno premiate, ma ci sarà un riconoscimento per tutti e altri premi per i primi dieci atleti e le prime cinque atlete. Il ritrovo è alle ore 18 e il servizio di assistenza sanitaria sarà garantito dall’Ema di Casalgrande.

Per quanto riguarda invece i più piccoli, si disputerà il 5° Trofeo Eurogas Energia, che prevede le seguenti categorie:

– Primi passi (nati tra il 2011 e il 2013) 500 metri alle ore 19.40

– Pulcini (2009/2010) 500 metri alle ore 19.40

– Esordienti (2007/2008) 500 metri alle ore 19.50

– Ragazzi (2005/2006) 1.000 metri alle ore 20.00

– Cadetti (2003/2004) 1.500 metri alle ore 20.10

Saranno premiati i primi cinque arrivati di ogni categoria, maschile e femminile, ma è previsto un premio di partecipazione per tutti. L’iscrizione è di 2 euro. Il punto di ristoro è gestito da Avis Casalgrande.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.runninblog.it, scrivere a iscrizioni@runningblog.it, chiamare il 339 8517702 o il 348 9227432, oppure mandare un fax allo 0522 1840156.