Il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore da novembre avrà un nuovo direttore

» Modena - Reggio Emilia - Scuola

La prof.ssa Giovanna Galli sarà il prossimo Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE) dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.La votazione si è svolta nella giornata di giovedì 19 luglio in una seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal decano dei docenti ordinari, prof. Sergio Alessandrini. Nell’occasione, l’organismo composto da tutti i professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo è stato integrato con i rappresentati degli studenti, assegnisti e dottorandi.

Complessivamente gli aventi diritto erano 52. Hanno preso parte alla votazione in 41 (78,8%). A favore di Giovanna Galli si sono espressi in 38.

La prof.ssa Giovanna Galli, che succede alla professoressa Maria Cristiana Martini, dopo la sua rinuncia a ricandidarsi, entrerà in carica dal giorno 1 novembre 2018 e proseguirà il suo mandato per un triennio fino al 31 ottobre 2021.

Appena eletta la prof.ssa Giovanna Galli ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi che votandola, hanno dimostrato fiducia nei suoi confronti e condiviso il programma di lavoro che aspetta il Dipartimento di Comunicazione ed Economia nel prossimo triennio.

“In continuità con il precedente direttore, – ha dichiarato la prof.ssa Giovanna Galli – che ringrazio con stima per lo straordinario contributo alla crescita del nostro Dipartimento, mi impegnerò per sviluppare e consolidare i progetti sull’innovazione della didattica, che ci hanno sempre contraddistinto, per supportare la ricerca, soprattutto in una prospettiva interdisciplinare, e per rafforzare le relazioni con il nostro territorio. Oltre a sostenere il successo dell’offerta didattica, gli sforzi del Dipartimento dovranno essere rivolti al miglioramento dell’attività di ricerca per ottenere, anche a livello nazionale, il pieno riconoscimento dell’attività di valore svolta da tanti colleghi. Non sarà meno importante dare continuità ai rapporti con le istituzioni e le imprese del territorio, con le quali sono già state avviate da tempo proficue opportunità di confronto, anche per consolidare legami che consentano ai nostri studenti un accesso ‘agevolato’ al mondo del lavoro. Agli studenti continueremo a dedicare tutto il nostro impegno per offrire un’elevata qualità della didattica e servizi efficienti – e dei risultati raggiunti finora ringrazio tutto il personale del Dipartimento e delle segreterie studenti di Reggio – e per agevolare il loro percorso di studi, anche con lo sviluppo di adeguati supporti multimediali”.

Giovanna Galli

Laureata alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Modena nel 1989, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia Aziendale nel 1993. Ha iniziato la sua carriera accademica come ricercatore al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 1995. Ha contribuito, negli anni 1999-2001, alla progettazione e alla nascita della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia presso la sede di Reggio Emilia, dove si è trasferita nel 2001. Nel 2005 è stata chiamata come professore straordinario, confermato nel 2008. È stata preside della Facoltà dal 2007 al 2010, direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia dal 2010 al 2012, e consigliere di amministrazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 2012 al 2016. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alle strategie e ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, ai quali ha dedicato buona parte della sua attività monografica, e ai comportamenti d’acquisto dei consumatori, temi sui quali ha svolto numerose ricerche empiriche e scritto saggi individuali e collettivi presentati a convegni nazionali ed internazionali.