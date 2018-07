Il Pd Sassuolo sulle dimissioni di Sonia Pistoni

» Politica - Sassuolo

Il Partito Democratico di Sassuolo coglie con sorpresa e rammarico la decisione delle dimissioni di Sonia Pistoni. Le sue posizioni sulla Bretella erano note fin da quando era segretario del circolo PD Sassuolo dal 2010 al 2014, ma questo non le ha impedito di candidarsi è condurre la campagna elettorale che ha portato alle Elezione di Claudio Pistoni, nel cui programma erano ben chiare le posizioni sull’opera autostradale. Come Partito Democratico siamo dispiaciuti e ringraziamo Sonia Pistoni per il prezioso lavoro svolto in questi anni per la nostra città, anche se dal 2017 ha deciso di non rinnovare la tessera del PD continuando a svolgere il ruolo di Assessore del Comune di Sassuolo come indipendente.

Ci rammirichiamo invece per questa scelta improvvisa ad un anno dalle elezioni, che lascia tanti i cantieri aperti in mano alla supervisione del sindaco Pistoni e la giunta, dai lavori di Via Menotti, fino alla riqualificazione di Piazza Grande, a loro va il nostro sostegno a proseguire con solerzia il lavoro per una città sempre più bella e accogliente, portando a termine gli impegni del Programma di Mandato.

Paolo Piccioli Segretario PD Sassuolo