La cantante Arisa cittadina onoraria di Sassuolo

E’ stato il sindaco Claudio Pistoni in chiusura del concerto ieri sera sul palco della rassegna Note d’estate in piazzale della Rosa a Sassuolo a conferire ad Arisa la cittadinanza onoraria e lo ha fatto consegnando alla cantante un mazzo di fiori.

Arisa ha magistralmente tenuto il palco accompagnata dalla sua band (Giuseppe Barbera al pianoforte, Sandro Rosati al basso, Giulio Proietti alla batteria e il polistrumentista Alessio Graziani) e dalla Filarmonica Arturo Toscanini diretta dal Maestro Beppe D’Onghia.

La cantante ha entusiasmato il pubblico non solo per le sue doti canore, ma anche con la sua simpatia. E’ scesa spesso tra la folla interagendo con gli spettatori: 1330 le persone a sedere, ma che a più riprese si sono alzate per cantare ed applaudire.

Il concerto si è chiuso con il brano “La notte”, parte della scaletta di canzoni nuove e meno nuove proposte dalla cantante.