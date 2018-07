Mercoledì a Correggio per Mundus 2018 l’ensemble “Volosi”

» Musica - Reggio Emilia

Ancora importanti ospiti internazionali per il Festival Mundus 2018. VOŁOSI – uno dei più importanti ensemble della musica polacca contemporanea ed esponente della World Music – sarà il protagonista del concerto che avrà luogo mercoledì prossimo 25 luglio alle ore 21.30 presso il Cortile di Palazzo dei Principi a Correggio. Sul palco, Krysztof Lasoń e Zbigniew Michaleh al violino, Jan Kaczmarzyk alla viola, Stanislaw Lasoń al violoncello e Robert Waszut al contrabbasso.

L’evento – realizzato con il sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e con ingresso a 5.00 euro – si tiene nell’ambito della 23esima edizione della nota rassegna musicale Mundus organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano.

Il debutto di VOŁOSI a The New Tradition Festival ha riscosso ogni possibile premio, l’anno seguente il loro brano “Dusk” ha vinto il Svetozar Stracina Grand Prix a The European Broadcasting Union a Bratislava, come miglior composizione Europea Folk del 2011. Nel 2012 il loro cd ha raggiunto le vette delle classiche europee della musica world. la loro essenza è l’energia della musica antica che collide con la realtà contemporanea: incrociare confini è parte dello spettacolo, musicisti tradizionali si incontrano con musicisti classici e viaggiano insieme, raggiungendo suoni nuovi, che dalla tradizione derivano solo parte delle loro forza. VOŁOSI è costituito da musicisti tradizionali, immersi nella tradizione ma capaci di creare qualcosa di completamente nuovo: si sono esibiti in festival e concerti in Germania, Danimarca, Ukraina, Georgia, Bielorussia, ricevendo ovunque il miglior riscontro di pubblico.