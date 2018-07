Operazione “tax crime”, confiscati dalla Finanza di Bologna beni per 12 milioni di euro

» Bologna - Cronaca

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in esecuzione di

un provvedimento emesso dall’Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna, ha

sequestrato e contestualmente sottoposto a confisca nei giorni scorsi beni immobili e

mobili per oltre 3,6 milioni di euro nei confronti di un delinquente seriale – con

all’attivo più di 90 condanne definitive a partire dai primi anni ‘60 del secolo scorso – C.L.

classe 1946, di origini pugliesi e residente nella provincia di Ferrara, ma con interessi

economici anche nel bolognese, nel ravennate e nel tarantino.

Si tratta, in particolare, di una tenuta con annessa azienda agricola, luogo di dimora del

proposto, e un cascinale in Argenta (FE) nonché le quote di partecipazione di quattro società con sede nel medesimo paese del ferrarese e in Casalecchio di Reno (BO).

Il soggetto destinatario del provvedimento – tra l’altro già arrestato nell’anno 2015

unitamente alla moglie per fatti di bancarotta all’esito di un’indagine condotta dal Nucleo di

Polizia Economico Finanziaria felsineo in cui furono accertate e contestate distrazioni

patrimoniali per oltre 2,1 milioni di euro in danno di due società – in ragione del suo

particolare “curriculum criminale”, che annovera numerosi reati contro il patrimonio

(quali la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, l’omessa presentazione della

dichiarazione, la ricettazione, la truffa, anche aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche, il furto e l’estorsione) e contro la persona oltre a misure di carattere interdittivo,

era stato “selezionato” per essere sottoposto al procedimento di prevenzione

disciplinato dal cd. “Codice Antimafia” (D.Lgs. n.159/2011), in quanto ritenuto

soggetto “socialmente e fiscalmente pericoloso”, ovvero persona abitualmente dedita

a traffici delittuosi, da cui trae il proprio sostentamento, e che dispone di possidenze

assolutamente incongruenti con il proprio profilo reddituale lecito (si pensi in merito che, dal 1979 a oggi, lo stesso risultava aver percepito – unitamente alla coniuge – solo 75mila euro di reddito).

La sua individuazione è stata il frutto di una mirata analisi di rischio condotta dal Comando

Provinciale di Bologna, denominata “TAX CRIME”, che ha interessato un’ampia platea di

soggetti, costituita dai denunciati dai dipendenti reparti per violazioni penal-tributarie nel

decennio 2004-2014 e ritenuti, per l’appunto, potenzialmente “fiscalmente pericolosi”.

In tale contesto sono stati selezionati, anche utilizzando specifici applicativi informatici che

hanno velocizzato e semplificato l’analisi dei dati, 11 nominativi ritenuti a rischio nei cui

confronti è stato promosso, presso le competenti Procure delle Repubbliche della regione,

l’iter per l’applicazione di misure di prevenzione personali.

Le conseguenti attività investigative condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno permesso, ad oggi, di proporre il sequestro di beni per oltre 40 milioni di euro di cui 12 milioni già sottoposti a confisca.

L’attività svolta testimonia l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto alla

criminalità perpetrato attraverso la confisca di tutte quelle manifestazioni economiche che

scaturiscono da condotte illecite connesse alla commissione di reati finanziari di particolare

spessore.