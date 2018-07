» Meteo

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sull’intero territorio regionale, con sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. Temperature: valori minimi stazionari, compresi tra i 21 e i 22 gradi; massime in lieve aumento comprese tra i 29 gradi della costa e i 33 gradi dell’entroterra. Venti: deboli, con rinforzi da est sulla costa e sul settore centro-orientale. Mare: mosso al primo mattino, in successiva attenuazione fino a divenire poco mosso.

(Arpae)