Quest’anno Vignola rimane “aperta per ferie”

» Vignola

“Quest’anno Vignola rimarrà aperta per ferie”. Ad annunciarlo è l’assessore al turismo Alberto Frontini (foto), che spiega: “Grazie a una fattiva collaborazione con l’associazione di commercianti Vignola Grandi Idee e con la Fondazione di Vignola, quest’anno la nostra città proporrà un cartellone di eventi di qualità anche nella seconda parte dell’estate.

Innanzitutto – continua Frontini – venerdì prossimo è in calendario l’ultimo appuntamento con i “Venerdì di luglio”, l’evento organizzato da Vignola Grandi Idee che prevede l’apertura dei negozi fino alle 24 e diverse iniziative di animazione, tra cui un raduno di Fiat Cinquecento in viale Mazzini, mercatini di artigianato artistico in diverse vie e l’esibizione di artisti di strada. Sempre venerdì alle 21, in piazza dei Contrari, nell’ambito di Etra Festival si esibiranno la soprano Susie Georgiadis e il Duo Sconcerto con lo spettacolo “Maria Callas la Divina – Concerto di arie d’opera”. Per tutto il prossimo fine settimana – prosegue Frontini – continueranno spettacoli e animazioni, tra l’altro con il castello di Vignola illuminato dalle suggestive ricostruzioni luminose delle antiche decorazioni per il progetto “Sogno o son deste”. Ad agosto poi Vignola non “chiuderà” per ferie, come spesso è praticamente avvenuto in passato, ma proporrà al contrario un ricco programma di eventi di qualità. Nello specifico, venerdì 3 agosto alle 21 ospiteremo in piazza dei Contrari i Gemelli Ruggeri per un “monologo comico”, il 10 agosto sarà la volta di Andrea Vasumi, l’11 agosto arriverà il gruppo teatrale “Che spettacolo”, domenica 19 agosto avremo il concerto d’estate del Trio Armonie e il 24 agosto ci terrà compagnia il Quartetto Marinetti. E’ insomma sempre il momento giusto per venire a Vignola e per visitare la nostra città. Tale impostazione la vogliamo mantenere e implementare anche nei prossimi anni, in linea con la volontà di questa amministrazione di potenziare i flussi turistici anche grazie a un’offerta culturale di qualità”.

Roberto Carcangiu, presidente di Vignola Grandi Idee, aggiunge: “Vignola si dimostrerà una città accogliente anche ad agosto, perché i tempi sono cambiati rispetto al passato e ormai la nostra città si vive tutto l’anno. In altri termini, avremo sempre più una città vissuta, più bella e sicura”.