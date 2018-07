Sassolese muore durante gara podistica a Frassinoro

» Appennino Modenese - Cronaca - In evidenza - Sassuolo

E’ morto ieri durante la 29ma Cotta di Frassinoro, una delle corse podistiche tra le più celebri della provincia. La gara di nove chilometri è densa di salite e discese ed è proprio in uno di questi tratti a circa metà percorso che il 52enne sassolese Paolo Debbia è stato colto da malore.

Nonostante i soccorsi immediati per l’uomo non c’e stato nulla da fare. Difficile l’opera di riconoscimento, l’uomo non aveva documenti né un numero di pettorale poichè partecipava come amatore ed era da solo. Solo nelle ultime ore si è potuti risalire all’identità del sassolese.