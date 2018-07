Al Mauriziano comincia MAPS – bussole per la felicità: al via giovedì il Festival del Teatro dell’Orsa

» Reggio Emilia

Inizia giovedì 26 luglio (per proseguire fino a sabato 28) MAPS – bussole per la felicità, Festival a cura del Teatro dell’Orsa che avrà luogo presso la Villa e il Parco del Mauriziano, a Reggio Emilia.

«Crediamo necessario ritrovarsi, disobbedire al tempo che ci vuole divisi, creare insieme bellezza, goderne nella musica, nel teatro, nel cibo, nell’arte che dà forma nuova a ciò che sentiamo e non sappiamo dire» suggeriscono Monica Morini e Bernardino Bonzani, Direttori Artistici del Festival «Senza distinzione d’età, di provenienza, di cultura»: moltissimi saranno gli spettacoli, i concerti, i laboratori, gli incontri e i momenti di gioco e festa, tutti a ingresso libero e gratuito.

Il primo giorno di MAPS inizia alle ore 18.30 con la narrazione Orti in fiaba, di e con Monica Morini e i narratori della Casa delle Storie: «Lo spazio naturale è un luogo ideale per la narrazione, parole che profumano di menta e lavanda, zucche fatate rape dispettose. Una girandola di storie per cuori di tutte le taglie».

Doppio appuntamento alle ore 19.30: mentre i bambini saranno impegnati in 1 2 3 stella – nascondino nel parco, i ragazzi e gli adulti potranno partecipare all’incontro con le autrici Sonia Maria Luce Possentini e Annamaria Gozzi, che presenteranno i loro libri La prima cosa fu l’odore del ferro e L’Uomo dei Cavalli.

Sonia Maria Luce Possentini –prima di diventare la brava e apprezzata autrice e illustratrice che è– ha lavorato per qualche anno in una fonderia. Nel libro che presenta a MAPS, Sonia racconta in prima persona quella esperienza, e la meraviglia è di scoprirla anche sensibile scrittrice. In un posto dove il ferro ti rimane attaccato al corpo come un tatuaggio lei cerca comunque la bellezza, «scintille di ferro come stelle dentro la polvere». Disegnare è un mezzo per scovarla, quella bellezza. Sonia accompagna i lettori, con una scrittura poetica e con immagini tra pittura e graphic novel, attraverso il percorso delle sue giornate, e trasforma quei momenti in uno straordinario racconto, non più privato, ma condiviso: «Un giorno arriva un cane. E accade qualcosa di magico…».

«Tanto per cominciare era estate. E, si sa, l’estate fa sempre così. Succedono le cose più incredibili e finisci per ricordartele sempre…»: questo l’incipit del recente romanzo di Annamaria Gozzi, non solo per ragazzi. «È un libro per tutti» spiega l’autrice «perché chi non ricorda almeno un’estate che gli ha cambiato la vita? Chi non ricorda qualcuno che gli faceva paura? Nell’Uomo dei Cavalli racconto scoperte, segreti di famiglia, avventure, promesse di quel cammino complesso e meraviglioso del diventare grandi. Condividere al Festival alcune pagine del mio libro insieme alla storia di vita di Sonia Possentini è davvero un’occasione di felicità».

Sono inoltre in programma sessioni di Yoga nel Parco; il Book Shop della Libreria Punto Einaudi; il punto ristoro con torte dolci, salate e bevande Alla tavola di Re Carlo; Scattimatti, concorso di folli ritratti allo specchio e Il Mercato dei Folli, stand di giochi e oggetti d’altrove in collaborazione con il negozio Mangiafuoco.

Il Festival MAPS – bussole per la felicità è un progetto a cura del Teatro dell’Orsa realizzato con il contributo del Comune di Reggio Emilia nell’ambito del REstate 2018, in collaborazione con Dimora d’Abramo, Roots Evolution, Reggio Film Festival, Biblioteca Comunale Decentrata Ospizio, Libreria Punto Einaudi, Mangiafuoco Shop, Il Gabbiano libera associazione ambientalista, Centro sociale Venezia, Bosco del Fracasso e IREN Reggio Emilia.

Info: http://www.teatrodellorsa.com/, teatrodellorsa@gmail.com, 338 4280999.