Annullato lo spettacolo con Francesco Mandelli in programma domani a La Corte Ospitale di Rubiera

Lo spettacolo Proprietà e atto – esilio permanente, testo inedito di Will Eno, regia Leonardo Lidi, con Francesco Mandelli, una produzione BAM teatro e La Corte Ospitale, in programma per la rassegna estiva L’Emilia e una notte 2018 mercoledì 25 luglio alle ore 21.30 nel Chiostro de La Corte Ospitale di Rubiera, è stato annullato a causa di motivi tecnici.

Resta confermata la prima tappa dello spettacolo a Nora (area archeologica punica di Pula) il prossimo 27 luglio 2018 alle ore 20 all’interno del programma del prestigioso festival XXXVI La Notte dei Poeti.

Per il nostro pubblico l’appuntamento è rinviato a dicembre 2018: lo spettacolo sarà ospitato nella sua forma definitiva, in prima assoluta, all’interno della stagione 2018/2019 del Teatro Herberia.