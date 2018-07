Carpi: cena di ringraziamento per Anziani in Rete

» Carpi - Sociale

L’associazione volontariato di Anziani in Rete di Carpi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno offerto un contributo con una cena organizzata nei giorni scorsi a Carpi, presso la sede del centro Bruno Losi che ospita anche il gruppo volontari di quartiere “il Ponte”.

Oltre alla presidente dell’associazione Isabella Giovanardi, tra i numerosi intervenuti l’Assessore alle politiche sociali Daniela Depietri a rappresentare il Comune di Carpi, per il coordinamento provinciale ANCESCAO di Modena Ada Menozzi e il presidente del Centro Sociale Anziani Bruno Losi Primo Lugli.

Un ringraziamento speciale è andato a Confagricoltura Modena che grazie anche ai contributi del 5 per mille della propria onlus “L’età della saggezza” ha donato alla associazione carpigiana un’automobile per il trasporto di anziani e disabili. “Ogni anno cerchiamo di finalizzare il nostro aiuto ad associazioni che si distinguono sul territorio per impegno e dedizione: siamo onorati di poter portare il nostro piccolo contributo ad una realtà come la vostra, a disposizione di coloro che ne hanno più bisogno”, è il ringraziamento del presidente di Confagricoltura Modena Gianfranco Corradi presente alla serata assieme al presidente di ANPA Modena Riccardo Ragazzi.

Anziani in Rete infatti collabora attivamente con i servizi sociali del comune di Carpi per fornire servizi alle fasce di cittadini più deboli, dal trasporto a momenti aggregativi e culturali e agli aiuti pratici nel disbrigo di piccole commissioni.

***

Nella foto: da sx il presidente di ANPA Modena Riccardo Ragazzi e il presidente di Confagricoltura Modena Gianfranco Corradi