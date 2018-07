Eroina in via San Donato a Bologna: arrestato giovane spacciatore tunisino

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri della Stazione Bologna e del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato uno spacciatore di eroina tra via del Lavoro e via San Donato. E’ successo ieri sera, quando una squadra di Carabinieri specializzata in reati di droga ha identificato un diciottenne tunisino che si stava aggirando con fare sospetto nei pressi di un locale. Sottoposto a una perquisizione personale, il giovane, gravato da precedenti di polizia e dal divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna, è stato trovato in possesso di una decina di ovuli di eroina.

La sostanza stupefacente è stata analizzata dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna che ne hanno rilevata una percentuale di principio attivo del 10% e di sostanze comunemente dette da “taglio” del 90%. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane spacciatore ha trascorso la notte in camera di sicurezza e questa mattina è stato tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.

(immagine di repertorio)