Galli (FI): ‘Bretella, Pd spaccato a Sassuolo, Bonaccini deve sfidare il suo partito, non il Governo’

“Le dimissioni dell’assessore all’ambiente del Comune di Sassuolo su un tema centrale come la Bretella dimostrano le contraddizioni di un Pd incapace di avere una linea comune e di conseguenza di prendere decisioni utili al territorio”. Il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli interviene sulle dimissioni dell’assessore Sonia Pistoni motivate dalla decisione del sindaco di non lasciarla esprimere opinioni in Consiglio comunale sulla Bretella.

“Ricordo che appena poche settimane fa il presidente della Regione Bonaccini si era detto pronto a sfidare le forze di Governo nazionale per poter aprire finalmente il cantiere della Bretella Campogalliano-Sassuolo – aggiunge Galli -. Questa spaccatura a Sassuolo dimostra come in realtà Stefano Bonaccini debba sfidare solamente il suo partito. Dopo decenni di promesse il Pd non ha fatto nulla sulla Bretella e ora può usare come scusa per un ulteriore slittamento del cantiere la, sbagliata, posizione del M5S a livello nazionale. La maggioranza momentanea che governa il Comune di Sassuolo ha dimostrato con questo scontro le insanabili divergenze che lacerano il Pd”.

“Ricordiamo che l’avvio del cantiere della Bretella era stato promesso solennemente dall’allora ministro Delrio davanti al sindaco di Modena Muzzarelli e allo stesso presidente della Regione a Sassuolo – chiude Galli -. Parliamo di un’opera presentata già nel 1998, fondamentale per le imprese del distretto ceramico. Quindici chilometri di strada, per un investimento complessivo di 500 milioni di euro che permetterebbero di alleggerire la viabilità ordinaria indirizzando i veicoli pesanti verso l’autostrada. Il centrosinistra ha consentito per anni il rimandarsi vergognoso dell’avvio del cantiere. La posizione di Forza Italia, al contrario, è chiara da sempre e nelle settimane scorse ha già posto la questione in Parlamento attraverso la nostra deputata, eletta nel collegio di Sassuolo, Benedetta Fiorini e ovviamente da sempre in Comune a Sassuolo con la capogruppo Claudia Severi”.