Giovedì torna la Notte dell’arte con una visita alle opere di Galileo Chini al Museo Bertozzi & Casoni

» Mostre - Sassuolo

Torna, giovedì 26 luglio, la ‘Notte dell’Arte’ con un una serata speciale al Museo Bertozzi & Casoni presso cui rimarrà aperta, fino al 14 ottobre 2018, una straordinaria mostra che espone un significativo nucleo di opere in ceramica dell’artista liberty toscano Galileo Chini, provenienti in gran parte dalla collezione Vieri Chini di Borgo San Lorenzo, in dialogo con il lavoro di Bertozzi & Casoni esposto in via permanente nel museo.

Le Opere di Galileo Chini al Museo Bertozzi & Casoni

Il temporaneo allestimento, a cura di Franco Bertoni, di opere del celebre ceramista liberty fiorentino Galileo Chini, in ideale dialogo con le opere del Museo Bertozzi & Casoni, offre una straordinaria occasione per riscoprire la grandezza di questo protagonista della ceramica d’inizio Novecento, sotto la nuova luce delle armoniche assonanze con le opere dei due artisti contemporanei imolesi.

Programma della serata:

ore 21.00 – Museo Bertozzi & Casoni, via Racchetta 2 – Sassuolo

lo storico dell’arte Luca Silingardi condurrà una visita guidata alla mostra che mette temporaneamente a confronto le opere del Museo Bertozzi & Casoni con quelle del celebre ceramista liberty fiorentino Galileo Chini.

Ritrovo alle ore 21.00 davanti all’ingresso del museo. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il pubblico: 0536 880801