“La via Emilia dei Cantautori”: venerdì 27 luglio la finale in piazzale Della Rosa

» Musica - Sassuolo

Si avvicina a grandi passi la finale della prima edizione de “Via Emilia, la strada dei Cantautori”, il concorso organizzato dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica, grazie alla collaborazione dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello ed al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Bper.

Una grande opportunità per i giovani che amano e fanno musica nella Regione Emilia Romagna, per consentire loro di mettersi alla prova in un concorso pensato per le nuove leve e per dare loro la possibilità di esibirsi in prestigiosi Auditorium, accompagnati da musicisti professionisti e maestri di orchestra. Dopo le prime tre serate svoltesi a Maranello, il 16 luglio scorso, Fiorano Modenese il 17 luglio e Formigine il 19 luglio, sarà Sassuolo con il suo meraviglioso piazzale Della Rosa e Palazzo Ducale a fare da degna coreografia, il teatro della finalissima durante la quale, venerdì 27 luglio, sarà proclamato il vincitore e saranno svolte le premiazioni.

Una opportunità importante per giovani autori che sarà arricchita dalla presenza di una band di musicisti professionisti guidata da Marco Dieci, apprezzato musicista di affermata carriera, e diretta dal M° Stefano Seghedoni, Direttore d’orchestra di successo, compositore e arrangiatore. Beatrice Bianco è il direttore artistico del Concorso. Diversi e prestigiosi i testimonial che hanno accompagnato il concorso nelle sue tappe all’interno del Distretto Ceramico: Beppe Vessichio è stato il testimonial della prima serata del concorso a Maranello; Flaco Biondini alla corte del Castello di Spezzano e Beppe Carlettila terza serata all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine.

Venerdì 27 luglio in piazzale Della Rosa a Sassuolo il gran finale con l’assegnazione del “Premio Cantautori” ai primi tre classificati , il premio al miglior testo ed il Premio Bper Banca al vincitore finale. I testi delle canzoni saranno recitati da Cesare Bocci, attore tra i più apprezzati del panorama nazionale e popolarissimo protagonista del personaggio di nei panni di Mimì Augello ne Il commissario Montalbano.

La serata sarà presentata da Beatrice Bianco e Marco Barbieri.