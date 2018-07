L’orchestra Volare venerdì in piazza a Cavriago

» Reggio Emilia

Venerdì 27 luglio, dalle 21.30, appuntamento in piazza Zanti con l’ultima data della rassegna estiva “Venerdì in Piazza” organizzata dalla proloco in collaborazione con il Comune di Cavriago.

A salire sul parco sarà l’Orchestra Volare, nata dalla collaborazione tra alcuni musicisti e cantanti professionisti di assoluto talento, i quali hanno accompagnato in giro per l’Italia e nel mondo artisti del calibro di Finardi, Morandi, Mietta, Oxa, Vecchioni e i Nomadi.

Ecco che a Cavriago vi aspettano Francesco Gualerzi (voce, sax e chitarra), Alessandra Ferrari (voce), Vincenzo Murè (pianoforte, tastiere), Claudio Zanoni (tromba, chitarra, cori), Paolo D’Errico (basso elettronico, contrabbasso) e Renzo Finardi (batteria, percussioni) che ripercorreranno oltre 50 anni di canzone italiana.

L’idea di fondo dell’Orchestra Volare è quella di dar vita ad un progetto live del tutto autonomo, che porti in giro per il Paese i successi della canzona italiana, dalle melodie tradizionali alle colonne sonore divenute celebri in tutto il mondo, brani che rappresentano ormai un marchio di fabbrica riconoscibile in ogni angolo del pianeta: dalla grande tradizione napoletana a Modugno, Mina, Vanoni, Celentano, senza dimenticare anche le epiche partiture di Morricone e Trovajoli, e non escludendo neppure qualche puntata sulle arie più celebri del melodramma italiano.

A rendere il progetto realmente innovativo è la deliberata intenzione di evitare qualsiasi tipo di forzosa modernizzazione dei brani, riproponendo al contrario i temi, le melodie e le canzoni restando fedeli all’arrangiamento originale e allo spirito degli autori.

Per maggiori informazioni: pagina facebook @proloco.quarieg oppure il sito internet del Comune http://www.comune.cavriago.re.it/