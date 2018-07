Per lavori sensi unici e chiusura di strade a Fiorano nei prossimi giorni

» Fiorano - Viabilità

L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese interviene in Via dell’Elettronica, nel Villaggio Artigiano di Spezzano, per consentire i lavori di sistemazione di tratti stradali. Questo comporta l’introduzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, dalle ore 6 di mercoledì 25 luglio alle ore 20 di venerdì 27 luglio.

Per lavori alla rete, dalle ore 6 si sabato 28 alle ore 24 di domenica 29 luglio, si dispone la chiusura totale della Via Statale Ovest, nel tratto della Cisa-Cerdisa, eccetto residenti e mezzi di soccorso.

Il traffico verso Maranello verrà deviato a Mezzavia e in direzione Sassuolo in Via Lamarmora. Via Coperino e Via Diaz devono svoltare obbligatoriamente verso Sassuolo. Essendo giorni di fiera, quindi con l’occupazione di Via Vittorio Veneto, per il traffico di passaggio ci sarebbe stata comunque la deviazione sulla circondariale.