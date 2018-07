Proseguono i lavori di manutenzione sulla Tangenziale di Modena

» Modena - Sassuolo - Viabilità

Avanzano i lavori di manutenzione del piano viabile sulla tangenziale di Modena e diramazione per Sassuolo. Per consentire gli interventi saranno temporaneamente chiuse le rampe di alcuni svincoli. I lavori si svolgono in orario notturno al fine di contenere i disagi al traffico.

Nel dettaglio:

dalle 21:00 di questa sera, martedì 24 luglio, e fino alle 6:00 di domani saranno eseguiti gli interventi in corrispondenza dello svincolo n. 16 (Reggio Emilia/SS9) che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Sassuolo/Reggio Emilia.

Dalle 21:00 di domani, mercoledì 25 luglio, sarà interessato lo svincolo n. 11 (Carpi/Mantova/Sp413) che sarà chiuso in ingresso in direzione Reggio Emilia/Sassuolo fino alle 6:00 di giovedì 26 luglio.

Infine, dalle 21:00 di giovedì 26 luglio, sarà interessato lo svincolo n. 12 (Ponte Alto), che sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Sassuolo/Reggio Emilia fino alle 6:00 di venerdì 27 luglio.

(immagine di repertorio)