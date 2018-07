Reggio Emilia, imbocca la tangenziale contromano: patente ritirata ad anziana 78enne

» Cronaca - Reggio Emilia

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 luglio, un’auto condotta da una donna di 78 anni è entrata in tangenziale contromano, percorrendo in senso inverso la corsia che da Masone porta verso Parma per poi urtare il guard rail a lato della corsia di sorpasso. In pochi muniti i telefoni delle centrali operative della Polizia municipale e del 112 sono stati subissati di chiamate e hanno permesso a una pattuglia della Municipale presente in zona di intervenire tempestivamente. La donna, al volante di una Renault Clio, è stata fermata all’altezza del chilometro cinque ed è stata medicata sul posto dal personale del 118, uscendo illesa dalla pericolosa disavventura. Per lei è scattato il ritiro della patente di guida.