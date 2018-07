Sassuolo Calcio: l’1 Agosto presentazione squadra e nuove maglie al Ricci

» Sassuolo - Sassuolo Calcio

Sarà una serata speciale dedicata ai propri tifosi e ai sassolesi quella organizzata dal Sassuolo Calcio per Mercoledì 1 Agosto: allo Stadio Ricci a partire dalle ore 19 saranno presentati alla città e agli sportivi neroverdi la Squadra e lo Staff Tecnico per la stagione di Serie A 2018-2019. Sarà anche l’occasione per svelare in anteprima le nuove e bellissime maglie ufficiali dello sponsor tecnico Kappa.

Ricca la scaletta in programma con il noto giornalista di Sky Marco Nosotti alla conduzione: dai saluti istituzionali, ai riconoscimenti ai tifosi, dalla celebrazione dei recenti successi del Settore Giovanile fino al momento clou della serata con la presentazione e i saluti di Dirigenza, Mister e Prima Squadra.

Il gran finale sarà dedicato alla presentazione delle nuove divise da gioco del Sassuolo Calcio 2018/19.

Seguirà una partita di allenamento fra la Prima Squadra e la formazione Primavera.

Per l’occasione ci sarà una apertura straordinaria di uno sportello Abbonamenti allo Stadio Ricci, dove si potrà sottoscrivere l’abbonamento al Sassuolo Calcio per la stagione 2018/19 con orario dalle 18 alle 21,30.