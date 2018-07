Sassuolo: da domani lavori di rinnovo alla rete idrica in centro

» Sassuolo - Viabilità

Domani, mercoledì 25 luglio, Hera inizierà un importante intervento sulla rete idrica di Sassuolo per rinnovarne una ventina di allacciamenti situati in via Ciro Menotti. L’intervento, che dovrebbe concludersi attorno al 10 agosto e che prevede un investimento di circa 30.000 euro finanziato da Hera, sarà realizzato in concomitanza alla riqualificazione della pavimentazione stradale, a cura del Comune di Sassuolo, il cui inizio è fissato per venerdì 27 luglio.

Sono previste interruzioni del servizio. Gli utenti interessati saranno preavvisati tramite affissione di cartelli. Per tutta la durata dei lavori la strada sarà chiusa al traffico. L’accesso sarà comunque consentito ai residenti e ai mezzi di soccorso.