“1920-2018: 98 anni con voi”: è questo il titolo della serata organizzata dal Cafè Sunrise di Sassuolo in occasione del quarto ed ultimo ‘Giovedì Sotto le Stelle’. Giovedì 26 luglio, a partire dalle ore 20,30 in piazza Libertà, tifosi neroverdi, Club Sasol, Antenati, simpatizzanti si troveranno per una cena a base di gnocco, tigelle e lambrusco.