Spilamberto, torna l’infopoint in corso Umberto

Mercoledì 25 luglio personale Hera e informatori ambientali saranno nuovamente a disposizione dei cittadini di Spilamberto con tutte le informazioni, i consigli e le indicazioni utili per servirsi al meglio delle nuove modalità di raccolta domiciliare.

Dalle 9 alle 13, in corso Umberto nei pressi del Torrione, tutti coloro che necessitano di chiarimenti o supporto potranno infatti rivolgersi al gazebo informativo.

Presso questo punto sarà anche possibile ritirare la guida sul porta a porta – disponibile anche per residenti di lingua straniera in inglese e arabo – e su tutti gli altri servizi offerti da Hera per la gestione dei rifiuti, dal ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti agli orari delle stazioni ecologiche.

Tutte le informazioni sono reperibili anche nell’area clienti del sito Hera e sul sito del Comune di Spilamberto. È inoltre a disposizione di cittadini e imprese un Servizio Clienti Hera dedicato, per contattare il quale è sufficiente chiamare gratuitamente, sia da fisso sia da cellulare, il numero 800.862.328