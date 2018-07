Torna la Fiera di Luglio dal 27 al 31 a Campogalliano

» Bassa modenese

Dopo l’edizione saltata lo scorso anno per il cambio delle normative di sicurezza e gestione delle pubbliche manifestazioni, avvenuto pochi giorni prima dell’appuntamento, Campogalliano torna a proporre la sua Fiera di Luglio, l’appuntamento popolare più atteso dell’anno, da venerdì 27 a martedì 31 luglio.

Cinque giornate di festa con spettacoli in piazza, musica dal vivo, fuochi d’artificio, mercatini dell’artigianato selezionati in base a criteri di qualità e professionalità, mostre al Museo della Bilancia, alla Montagnola e all’ex oratorio San Rocco e la buona cucina con gli stand gastronomici e i prodotti tipici locali.

Teatro della serata di apertura, quella di venerdì 27 luglio, saranno i Laghi Curiel. Alle 21.30, nell’oasi naturale di Campogalliano, si potrà ammirare un nuovo e inedito spettacolo con fuochi artificiali, giochi sull’acqua, megastrutture galleggianti e musica dal vivo, per una notte tra magia e realtà. Lo spettacolo pirotecnico sarà preceduto alle 19 da un aperitivo a km 0 e dal concerto pop tropicalista dei Surrealistas.

Sabato 28 luglio, dalle ore 18.30, piazza Vittorio Emanuele II ospiterà i mercatini hobbistico espositivo ed enogastronomico, mentre dalle 19.30 sarà aperta l’area Ristorante, curata dalla ProLoco con i proventi destinati a sostenere l’Avis Campogalliano Alle 21 la serata con i Giochi in piazza per tutti (percorsi a ostacoli, corsa sui sacchi, tiro alla fune e karaoke). Conduce Andrea Barbi. In piazza della Bilancia, dove si troveranno stabilmente gonfiabili e giostre, alle 21, si esibiranno i Luna di caffè, con il loro circo e teatro di strada.

Domenica 29 luglio dalle 9 alle 11, piazza Vittorio Emanuela sarà teatro del raduno di moto e vespe per il “Motogiro gastronomico”. Poi, dopo una giornata costellata di piccole e grandi iniziative sparse per il paese, in serata, sempre nella piazza centrale, è in programma il concerto degli Ottantallora, con un repertorio che omaggerà gli anni ’80.

Sarà di nuovo Andrea Barbi ad officiare la serata dei giochi in piazza di lunedì 30 luglio, mentre in piazza della Bilancia (ribattezzata per l’occasione piazza dei Balocchi, in omaggio al Pinocchio di Carlo Collodi), alle 21, andrà in scena lo spettacolo del centro estivo dal titolo: “L’integrazione vista dai bambini”.

Infine martedì 31 luglio le strade del centro saranno animate, per tutto il giorno, dal mercato straordinario, mentre in serata, alle 21.30, sul palco di piazza Vittorio Emanuele II suoneranno i Nessuna Pretesa e in piazza della Bilancia, alle 21, è in programma lo spettacolo di magia per bambini “Il mago blu”.

Il programma completo si può consultare sul portale web del Comune: www.comune.campogalliano.mo.it