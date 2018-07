Violenza sessuale a Reggio Emilia: la Polizia di Stato procede al fermo del presunto autore

» Cronaca - Reggio Emilia

Al termine di ininterrotte indagini, nella mattinata di oggi la Squadra Mobile reggiana ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria di M.P., ucraino, 26enne il prossimo 18 agosto, residente in Italia come richiedente asilo politico, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale consumato nella serata del 22 luglio 2018 alla periferia di Reggio Emilia.

Il Questore Sbordone ha dedicato imponenti risorse umane e tecnologiche affinchè si giungesse in tempi rapidi al rintraccio ed alla cattura del responsabile della violenza in danno della giovane.

La profonda e puntuale conoscenza del territorio degli investigatori della Squadra Mobile reggiana ha consentito di individuare in un’isolata area campestre cittadina il rifugio di fortuna nel quale si nascondeva il presunto responsabile della violenza.

A carico dell’uomo sono stati raccolti moltissimi indizi che riconducono alla sua incontestabile responsabilità, tra cui il possesso di indumenti del tutto analoghi a quelli indossati dall’autore al momento della violenza, l’aspetto fisico e la presenza di numerosi tagli e ferite del tutto compatibili con il racconto della vittima.