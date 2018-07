» Sassuolo

Torna domani sera, giovedì 26 luglio in occasione dell’ultimo appuntamento con “Ti racconto… una Storia Magica”, le letture per i più piccoli a Palazzo Ducale. A partire dalle ore 21, fiabe per bambini lette dai volontari dell’Associazione Librarsi e coordinate dalla Biblioteca dei Ragazzi Leontine. Ingresso libero e gratuito, prenotazione consigliata e info al tel 0536 880814, email: biblioteca@comune.sassuolo.mo.it