Albinea: una camminata per ammirare l’eclissi totale di luna con Protezione civile e Amici del Cea

Una camminata a testa in su per ammirare l’eclissi totale di luna, che quest’anno sarà la più lunga del secolo (1 ora e 43 minuti). La organizzano la Protezione civile di Albinea e gli “Amici del Cea” per la giornata di venerdì 27 luglio. “Camminata della Luna del Cervo” è il titolo dell’iniziativa che partirà alle 20.30 dal parco pubblico di Borzano per arrivare a Cà Speranza su un percorso di poco più di 3 chilometri. Al termine del tragitto ai partecipanti saranno offerte anguria e bibite fresche.

Per informazioni contattare Giorgio (giorgiograsselli@libero.it – 3420564688), oppure Domenico (domeniocoganassi@gmail.com – 3381158382).