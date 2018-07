Basket, la Bmr ingaggia Juan Carlos Canelo

» Scandiano - Sport

La Bmr Basket 2000 Scandiano comunica l’ingaggio dell’atleta Juan Carlos Canelo. Cestista italo-dominicano classe 1989, il giocatore è una guardia di 192 cm d’altezza che nelle ultime quattro stagioni ha vestito i colori della Virtus Padova, andando sempre in doppia cifra a livello di punti realizzati, portando il club veneto alla promozione dalla C e poi alle successive tre conferme in serie B. Atleta cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, fa dell’1 vs 1 e del tiro da fuori le armi principali, portando in dote al gruppo bianco-rosso-blu talento in attacco e grande imprevedibilità. Nel suo curriculum ci sono anche apparizioni in maglia Cus Torino, Ozzano, Trapani e Latina.