Camminate e letture per la Festa di Sant’Anna

» Maranello

Tre gli appuntamenti in programma a Maranello giovedì 26 luglio. Alla Parrocchia di Pozza la Festa di Sant’Anna propone in serata attrazioni varie, il concerto del Corpo Bandistico “A. Parmiggiani” di Solignano e il Concerto di campane dell’Unione Campanari Modenese, e alle 23 il grande spettacolo pirotecnico. Per le camminate nella natura della Polisportiva ritrovo alle 20 al Parco Enzo Ferrari per una camminata verso il Castello di Spezzano. Alla Torre della Strega di Fogliano alle 20.45 racconti per bambini fino ai 10 anni.