Domani l’assessore Marco Lombardo incontrerà in sala Rossa una delegazione di bambini Saharawi

Giovedì 26 luglio alle 17, nella sala Rossa di Palazzo d’Accursio, l’assessore alle Relazioni europee e internazionali e alla Cooperazione, Marco Lombardo, incontrerà una delegazione di sette bambini del Saharawi, di età tra i sei e gli otto anni, accompagnati da due insegnanti e provenienti dai campi dei rifugiati Saharawi Tindouf in Algeria. I bambini partecipano al progetto “Piccoli Ambasciatori di Pace”, che promuove accoglienza e solidarietà verso il popolo Saharawi.

Il gruppo sarà accompagnato da Leonardo Rambaldi e Marcella Isola, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “El Ouali, per la libertà del Sahara Occidentale”, da anni impegnata in iniziative di solidarietà, aiuto umanitario, economico e sanitario a sostegno della popolazione Saharawi, e da due volontari dell’associazione. Al seguito anche un giornalista della televisione Saharawi.

I sette bambini fanno parte del gruppo che anche quest’anno sta trascorrendo un soggiorno estivo in Emilia-Romagna, dal 30 giugno al 18 agosto. Grazie all’iniziativa “Piccoli Ambasciatori di Pace”, il gruppo è ospitato da famiglie e strutture di Comuni e associazioni della nostra Regione. Dopo una prima tappa a Reggio Emilia, sono ora ospiti del Comune di Sasso Marconi e poi, dopo un soggiorno al mare a Bellaria, saranno a Sala Bolognese e infine a Ferrara. II gruppo è composto da circa ottanta bambini e scopo del soggiorno è assicurare loro, almeno per questo periodo dell’anno, un’alimentazione sana e corretta e visite mediche adeguate, oltre che di organizzare incontri istituzionali per costruire patti di amicizia con le amministrazioni a sostegno della causa di un popolo che da più di 40 anni aspetta di vedere riconosciuto un diritto all’autodeterminazione sancito dalla risoluzione Onu 1514.