Domani ultimo appuntamento con i ‘Giovedì Sotto le Stelle’

Si chiuderanno domani sera, giovedì 26 luglio con l’ultimo appuntamento, “I Giovedì sotto le Stelle”, la kermesse estiva organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico, Pro Loco Sassuolo e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sgp e le tantissime associazioni, circoli e parrocchie che, per un mese intero, hanno animato le serate del giovedì nel centro cittadino.

I negozi aperti fino a tarda serata, con i banchetti esposti davanti le vetrine, anche nell’ultimo giovedì del mese offriranno occasioni imperdibili e sconti allettanti, ogni via ed ogni piazza della città sarà animata da tantissime iniziative: insomma un modo diverso, originale e coinvolgente, per trascorrere una bella serata al fresco ed in compagnia.

Una serata conclusiva che sarà all’insegna della buona musica, naturalmente dell’enogastronomia, del commercio e della solidarietà.

Particolare l’iniziativa di piazza Garibaldi che, a cura di Pro Loco Sassuolo a partire dalle 21,30 porterà nel “salotto buono” cittadino la musica colta di “Libiam nei lieti calici”: concerto di arie d’opera e musical con Gianni Colletta (Tenore), Paola Matarrese (Soprano), Francesca Provvisionato (Mezzosoprano). Al Pianoforte Lucio Diegoli ed al flauto Cristina Pati. Presenteranno la serata Lara Vella e Cristina Ninzoli.

Alle porte del centro, in piazzale Porrino, invece, dalle 21 la banda cittadina “La Beneficenza” nel “Concerto di Sant’Anna” sotto la direzione del Maestro Marco Stefani.

Al parco Vistarino, presso villa Giacobazzi, torna l’appuntamento con Aperistoro di Anffas Onlus ed Officina delle Idee: cena e serata musicale.

Musica e intrattenimento, oltre naturalmente a gnocco e tigelle, anche nel parco delle Rimembranze di viale XX Settembre con “Gnocco e tigelle sotto le stelle” a cura di Forum Ute.

In piazza Libertà l’appuntamento per i tifosi neroverdi al Sunrise Cafè con “1920-2018…98 anni con voi”.

Ricco anche il programma di appuntamenti fissi, che hanno accompagnato tutti i giovedì del mese di Luglio, con: