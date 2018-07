Fanano, dal 29 luglio la rassegna musicale “Saxofollia”

» Appennino Modenese - Musica

Fanano dedica una intera settimana al saxofono. Ritorna, infatti, da domenica 29 luglio, per il terzo anno consecutivo, il “Saxofollia summer camp”, con un programma di concerti, lezioni, masterclass, tutto incentrato sul saxofono. L’evento è promosso dal Comune in collaborazione con il gruppo Saxofollia project.

L’iniziativa prende il via domenica con il primo concerto del Quartetto Saxofollia in concomitanza con la partenza del corso rivolto a una quarantina di allievi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche di tutta Italia che si ritrovano per una intensa settimana di studio.

Gli allievi potranno approfondire, con le lezioni dello stesso Quartetto Saxofollia, la didattica del saxofono, secondo diverse declinazioni, dalla musica classica al jazz, ma non solo: durante la settimana di studio avranno l’opportunità di incontrare e confrontarsi con artisti di fama internazionale, gli stessi musicisti che di sera si esibiranno ad ingresso gratuito nella chiesa di S.Giuseppe: l’astro nascente del saxofono classico proveniente dalla Russia, Nikita Zimin (30 luglio), il duo Pericopes (31 luglio), il jazzista Emanuele Cisi (1 agosto alla Corte Mercante) per finire con Federico Mondelci e i Saxophone quartet (2 Agosto).

«Fanano – sottolinea Paola Guiducci, assessore alla Cultura del Comune di Fanano – diventa un laboratorio di studio, di scambio e di relazione per allievi provenienti da tutta italia e un palcoscenico per artisti di fama internazionale. Il nostro augurio è di fare crescere sempre di più questa iniziativa con l’idea di farla diventare un vero e proprio festival», mentre Giovanni Contri, fananese e direttore artistico della rassegna, evidenzia che «il corso è in continua crescita anche grazie ad un’amministrazione attenta alla cultura e ai giovani. Il cartellone dei concerti vede protagonisti artisti di rilievo internazionale e contribuisce a promuovere Fanano e il territorio anche tra le famiglie che accompagnano i ragazzi».

Il programma dei concerti si completa con le esibizioni finali degli iscritti al camp, previste il 3 agosto (ore 21,15) sempre nella chiesa di S.Giuseppe, con replica il 4 agosto in piazza Corsini e il 5 agosto, ancora nella chiesa di S.Giuseppe alle 10,30 e alle ore 16.

Il concerto inaugurale domenica 29 luglio con il quartetto “Saxofollia”

Il concerto inaugurale della rassegna, domenica 29 luglio, è alle ore 18,30 nella chiesa di S. Giuseppe e vede protagonisti il quartetto “Saxofollia”, composto da Fabrizio Benevelli, Giovanni Contri, Marco Ferri ed Alessandro Creola; il repertorio della serata alterna atmosfere tipiche della musica classica, con arie ed overtures di Rossini, alle sonorità del jazz di Duke Ellington, Gordon Goodwin e Richard Galliano.

La formazione si è aggiudicata negli anni diversi premi in concorsi nazionali ed internazionali; dal 1993 il quartetto Saxofollia svolge una intensa attività concertistica e collabora con prestigiose orchestre sinfoniche e solisti di fama internazionale.

I componenti collaborano con prestigiose orchestre sinfoniche come La Fenice di Venezia, C. Felice di Genova, Filarmonica della Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra regionale dell’Emilia Romagna, Sinfonica di Sanremo e l’orchestra della Svizzera Italiana.

I musicisti attraversano con disinvoltura sia i repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che repertori jazz, spaziando dallo swing al be-bop fino al jazz dei giorni nostri.

Il quartetto vanta, inoltre, diversi progetti discografici e concertistici, disponibili anche su iTunes, Amazon e Spotify. Recentemente alcuni loro brani sono entrati nella “iTunes Top 100 Chart” dei più venduti in paesi come Canada e Giappone.