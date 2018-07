Giovedì notte in A1 chiusa la stazione di Piacenza Sud

» Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che per consentire dei lavori di manutenzione, sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di giovedì 26 alle ore 06:00 di venerdì 27 luglio, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud in uscita per chi proviene da Bologna ed in entrata sia verso Milano che verso Bologna.

In alternativa si consiglia, a chi proviene da Bologna, di uscire alla stazione di Piacenza nord, al km 49+800, mentre a chi è diretto verso la A21 Brescia-Torino di entrare alla stazione di Piacenza ovest, al km 157+400 della A21. A chi è diretto sia verso Bologna che Milano, si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza nord. Al traffico pesante, ovvero con massa superiore alle 3,5 t, diretto verso Milano si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza ovest, al km 157+400 della A21, mentre a quello diretto verso Bologna si consiglia di entrare alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1 Milano-Napoli