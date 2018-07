» Cronaca - Modena

“Sergio Marchionne è stato un grande italiano. Un innovatore e un visionario, ma con i piedi ben piantati per terra. Ha dimostrato al mondo che le nostre imprese, anche quando sembrano perdute, conservano intatte le energie per ripartire, per tornare forti e per vincere le sfide globali. Un esempio per tutti”. In queste parole le condoglianze dell’intera CNA, riprese dal presidente provinciale Claudio Medici, per sottolineare il peso umano ed imprenditoriale della scomparsa di Marchionne.