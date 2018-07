In Municipio a Modena la nuova console generale delle Filippine

» Modena

La nuova console generale della Repubblica delle Filippine Irene Susan Natividad, in visita alla comunità modenese, è stata accolta questa mattina, mercoledì 25 luglio, in Municipio dall’assessora alle Relazioni internazionali Irene Guadagnini per un incontro di presentazione.

Accompagnata da Consorcio Amado, referente della comunità filippina modenese che conta circa 3.600 componenti sul territorio ed è molto attiva nel volontariato sia sociale che per la sicurezza della città, la console Natividad, in Italia da pochissimi mesi, ha illustrato i suoi progetti per favorire ulteriormente l’integrazione dei filippini in città e l’incontro, come ha sottolineato l’assessora Guadagnini, ha posto le basi per future collaborazioni tra le comunità.

Foto: l’assessora alle Relazioni internazionali Irene Guadagnini con la console Irene Susan Natividad