L’arrivo dei carabinieri costringe i malviventi alla fuga: salta irruzione notturna nell’abitazione di un’anziana ad Imola

Questa notte, una banda di ladri che stava per fare irruzione all’interno dell’abitazione di una persona anziana in via Ludovico Ariosto ad Imola, è stata costretta alla fuga da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola che informata di quanto stava accadendo, si è precipitata sul posto. All’arrivo dei militari, i malviventi si sono dileguati a piedi, lasciando sul posto tre biciclette, verosimilmente rubate in precedenza e utilizzate per raggiungere l’abitazione della vittima, un ottantaseienne imolese.

Le biciclette, due mountain bike e una city bike, sono state collocate negli uffici della Stazione Carabinieri di Imola che si trova in via Cosimo Morelli, 10. Tel. 0542/611800.