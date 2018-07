Mabic, ultima apertura serale e orari estivi

» Maranello

Ultimo giorno di apertura serale al Mabic di Maranello. La biblioteca cittadina sarà aperta per motivi di studio, dalle 19 alle 22, anche lunedì 30 luglio. Si tratta dell’ultimo giorno a disposizione degli utenti con l’apertura serale, un servizio attivato già in gennaio e febbraio e riproposto nei mesi estivi a partire da maggio.

Un servizio utile e gradito, in particolare dagli studenti, reso possibile grazie alla collaborazione del gruppo dei volontari della cultura. Dunque lunedì 30 sarà ancora possibile fermarsi al Mabic per tre ore oltre il normale orario di chiusura, fino alle 22: in questa fascia oraria serale non sarà in funzione il servizio prestito libri. Dal 1 al 31 agosto il Mabic sarà aperto dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30.