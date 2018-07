Marchionne, il cordoglio del sindaco di Maranello

» Cronaca - Maranello

“Se ne va un grande protagonista del mondo imprenditoriale, un uomo che ha saputo interpretare la mondializzazione, comprenderne i passaggi decisivi e portarci dentro l’industria automobilistica italiana”. Così il sindaco Massimiliano Morini ricorda Sergio Marchionne.

“Un’operazione tutt’altro che semplice condotta con coraggio e con una determinazione che qualche volta è stata erroneamente scambiata per ostinazione. Anche nei rapporti con la città di Maranello questo suo tratto è stato percepibile, la sua conduzione è stata concreta, attenta, profondamente dentro alle questioni e altrettanto lontana dalle luci dei riflettori. So che era suo desiderio rimanere alla guida dell’azienda dopo la fine dell’incarico in FCA: un segnale molto bello della sua passione per Ferrari e della vicinanza al nostro territorio. A nome di tutta la comunità voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia”.