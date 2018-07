Migliaia di visitatori per la 25° Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento che si è chiusa lunedì a Nonantola

» Modena

Migliaia di visitatori e un momento clou con l’inaugurazione della Torre dei Modenesi, chiusa da 6 anni a causa dei danni provocati dal sisma 2012. Questo in sintesi il quadro della tre giorni a Nonantola con la 25° Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento, una festa molto amata e impreziosita anche quest’anno da spettacoli, mercatini, mostre e rappresentazioni, conferenze e momenti conviviali.

Domenica sera, in concomitanza con la riapertura della Torre dei Modenesi, è stato il momento di maggior flusso di persone nel paese.

L’inaugurazione della nostra Torre è stato un momento emozionante che porterò con me per sempre – spiega la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti – tutto questo è stato reso possibile dal grande lavoro di squadra fatto dagli Assessori e dall’Ufficio Cultura del Comune per l’organizzazione dell’evento. Per averci permesso di far “rinascere” la Torre dei Modenesi, ringrazio la Regione Emilia Romagna e la Struttura commissariale, la Fondazione Cassa di Risparmio, la precedente Amministrazione Comunale (in particolare nella figura dell’ex sindaco Pier Paolo Borsari). I ringraziamenti inoltre vanno anche agli uffici comunali che hanno seguito la parte autorizzativa del progetto, Ufficio tecnico e Società Nonaginta, alla Direzione lavori ( Architetto Laura Balboni, Architetto Paolo Corradini e Architetto Stefania Terenzoni), al coordinatore per la sicurezza (Ing Yuri Badalini) ed all’impresa che ha eseguito i lavori, il Consorzio Camar con la sua consorziata Edilborgonovi. Infine, una volta di più, ringrazio tutti i cittadini presenti domenica per la grande partecipazione e dimostrazione di affetto verso la nostra amata Torre, simbolo della nostra comunità.

Perlattiva 2018

Termina la Fiera, ma non la musica, infatti prosegue Perlattiva 2018, fino a domenica 29 luglio al Giardino Perla Verde in via Guglielmo Marconi 38 con grandi appuntamenti all’insegna della musica live. Le serate sono organizzate da Radioattiva in collaborazione e con il sostegno del Comune di Nonantola. Il programma prevede il 25 luglio tanto soul, R&B, Blues e Funk con i Karaibica Soul Train, mentre il giorno dopo sarà la volta delle Cagne Pelose con il loro Rock. Il 27 tocca invece agli Emotu, il 28 al Francesco Guerra Quartet, mentre domenica si chiude la rassegna con Mr. Kenzo e i Latitanti

Programma serate Perlattiva 2018 dal 25 al 29 luglio: