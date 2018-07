Parco delle Paulonie Reggio: al via la riqualificazione dell’area verde di via Paradisi in zona stazione

» Ambiente - Reggio Emilia

Iniziano in questi giorni i lavori di riqualificazione del parco delle Paulonie, l’area verde attrezzata di via Paradisi. Il progetto di riqualificazione del parco prevede investimenti per oltre 200mila euro, necessari per un intervento che permetterà di restituire alla città – e in particolare ai bambini del quartiere – un parco maggiormente aperto, inclusivo e accogliente.

Obiettivo dei lavori infatti, che riguardano un’area di 3200 metri quadrati, è incrementare l’accessibilità pedonale del parco e renderlo più attrattivo sia per gli abitanti del quartiere che per la città, ampliandone la fruibilità funzionale e sociale e contribuendo a rigenerare l’immagine del luogo.

La prima fase del cantiere prevede interventi che interesseranno alberi e arbusti, con azioni di potatura, la rimozione delle essenze compromesse e la successiva sostituzione e potenziamento arboreo. Il cantiere proseguirà con gli interventi edili di demolizione e la successiva realizzazione dei nuovi accessi al parco e delle aree di attraversamento, sosta e giochi. L’incremento dell’accessibilità sarà raggiunto attraverso la definizione di nuovi e ampi accessi pedonali, che consentiranno di ampliare le connessioni con via Sani, piazzetta Domenica Secchi e via Paradisi, integrando gli attuali percorsi esterni al parco e incrementando l’accessibilità complessiva dell’area.

Sarà inoltre realizzata un’ampia area playground con l’installazione di nuovi giochi accessibili e senza barriere. Verrà poi rimossa la recinzione metallica al confine con l’area della scuola d’infanzia Elisa Lari e contestualmente sarà realizzata una quinta scenica con elementi di tamponamento metallici specchianti.

Per migliorare la sicurezza e la fruibilità del parco si procederà anche alla rigenerazione e potenziamento del sistema di illuminazione pubblica con impianti led.