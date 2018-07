Piena solidarietà di Legambiente Modena a Sonia Pistoni

» Ambiente - Politica - Sassuolo

“Abbiamo appreso con sconcerto delle dimissioni di Sonia Pistoni da Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo” – dichiara Circolo Legambiente di Modena.

“Sonia si è spesa in questi anni per portare avanti con coraggio e determinazione molte battaglie ambientaliste condivise anche da Legambiente, come il mantenimento del servizio pubblico della ferrovia Modena – Sassuolo e la costituzione del Parco Regionale del fiume Secchia (poi declinato in Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto, progetto che si concretizzerà nei prossimi mesi), oltre alla seria e motivata opposizione al progetto della Bretella autostradale Campogalliano – Sassuolo.

Proprio su quest’ultima vicenda sembra sia maturata la sua decisione di dimettersi, nel momento in cui il sindaco le ha impedito di esprimere la sua personale posizione in Consiglio Comunale. La contrarietà di Sonia al progetto della Bretella non è certamente una novità: questa è sempre stata la sua posizione, anche quando ricopriva la carica di segretario del circolo del PD di Sassuolo.

Così, mentre a livello nazionale il centrosinistra non ha certo brillato nella recente esperienza di Governo in relazione alle politiche di sviluppo infrastrutturale del Paese, a Sassuolo la stessa maggioranza continua imperterrita sulla medesima strada, ostacolando peraltro il confronto democratico fra opinioni diverse (anche all’interno di uno stesso partito) e negando a Sonia Pistoni la possibilità di esprimere pubblicamente la posizione che da sempre sostiene e che il 25 maggio 2014 le fece ottenere 370 preferenze come candidata al Consiglio Comunale, risultando la seconda fra gli eletti.

Samo certi che Sonia, anche se non più Assessore, saprà continuare la sua e nostra battaglia, non solo sui temi ambientali ma anche per una politica che affronti in modo democratico i grandi problemi di questo Paese”.

Il Circolo Legambiente di Modena conclude con sinceri auguri di buon lavoro all’ex Assessore.