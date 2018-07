Quattro attraversamenti pedonali rialzati in corso di realizzazione a Sassuolo

» Sassuolo - Viabilità

Iniziano oggi, con la sistemazione delle caditoie, e proseguiranno anche domani i lavori per la realizzazione di quattro nuovi attraversamenti pedonali rialzati con la funzione di limitatori della velocità, in altrettante strade cittadine.

Il primo attraversamento pedonale rialzato sarà collocato lungo via Braida, poco prima della rotatoria all’intersezione con via San Carlo. Due attraversamenti verranno realizzati in via San Francesco: il primo poco prima dell’ingresso della parrocchia ed il secondo tra via Fossetta e via Divisione Acqui. L’ultimo attraversamento pedonale rialzato verrà invece realizzato a metà di via Cavour.

Entro domani i lavori, salvo imprevisti, dovrebbero essere terminati.