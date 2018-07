Sfumature d’amore 10° Concorso Fotografico Fiera San Rocco

» Fiorano

In collaborazione con l’Associazione Fiera San Rocco, nell’ambito della Fiera di San Rocco 2018, in programma a Spezzano il 15 e 16 agosto, nel comune di Fiorano Modenese, si svolge il 10° concorso fotografico, dedicato a ‘Sfumature d’amore’, suddiviso nelle due categorie adulti e ragazzi.

Nella categoria adulti sono accettate tutte le fotografie che mettono bene in evidenza il titolo del concorso. E’ aperto a tutti i fotografi amatoriali e dilettanti d’Italia. La partecipazione è soggetta ad una quota di iscrizione di 3 euro che darà il diritto ad ogni partecipante di presentare un massimo di 5 fotografie.

Le foto dovranno essere consegnate presso lo studio ‘Fotografando di Elisabetta Pini’ in Piazza delle Rose 6 a Spezzano (tel. 0536.92.09.11 e 347.28.00.281. Dovranno essere stampate su carta fotografica in formato 30×45 cm e impaginate su cartoncino bianco con un bordo della fotografia di almeno 2 cm. per lato. Dovranno inoltre riportare sul fronte il titolo dell’opera e sul retro il nome e cognome dell’autore, oltre all’indirizzo e ad un recapito telefonico.

Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2018, consegnate di persona oppure spedite (farà fede il timbro postale). Le fotografie vincenti o segnalate dalla giuria saranno trattenute dall’organizzazione del concorso; le altre verranno restituire solo a chi le accompagnerà con busta preaffrancata e con l’indirizzo o con il nominativo di chi si presenterà, munito di documento di identità. Presso lo studio fotografico nei 30 giorni successivi alla premiazione. I premi consistono in una Canon Eos1330D 18 MP 18//IS, in una Fuji Instax Mini 90 e in un Benro Trepiede 800.

Lo stesso tema vale anche per la sezione junior del concorso; è riservato a chi non supera il 14° anno di età. Le stampa fornite dovranno avere le dimensioni di cm 12×18. I premi consistono in una Nikon Coolpix A10 16MP 5×26 W, in un Tribe – Pendrie pupazzo 8 gb.