Trasporti, sciopero Ryanair negli aeroporti italiani. Donini e Lombardo: “Le rivendicazioni dei lavoratori meritano attenzione”

» Lavoro - Regione - Trasporti

“Le rivendicazioni al centro dello sciopero di oggi dei lavoratori in merito ai diritti salariali, previdenziali e assistenziali meritano attenzione da parte di Ryanair che, oltre ad essere una grande compagnia low-cost, è il primo vettore europeo con oltre 140 milioni di passeggeri nel 2017”. Così gli assessori della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, e del Comune di Bologna, Marco Lombardo, in merito allo sciopero di 24 ore, indetto oggi, di piloti e assistenti di volo della compagnia Ryanair nelle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e Napoli Capodichino.

Sono centinaia i voli cancellati in tutta Europa e risulterebbero oltre la metà quelli cancellati rispetto ai programmati dallo scalo di Bologna. L’astensione è stata decisa da Filt Cgil e Uiltrasporti per chiedere un contratto collettivo e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, e si inserisce nel quadro internazionale di scioperi del personale navigante Ryanair proclamato per oggi e domani dai sindacati spagnoli, belgi, portoghesi e irlandesi.

Donini e Lombardo, che negli scorsi giorni hanno incontrato una rappresentanza dei lavoratori Ryanair, esprimono “grande preoccupazione per le condizioni lavorative” e invitano Ryanair “innanzitutto a ridurre al minimo i disagi ai passeggeri per lo sciopero odierno, attraverso il diritto di informazione, assistenza e riprotezione previsto dalla Carta europea dei diritti del passeggero. Inoltre, l’invito alla compagnia aerea è quello di favorire il dialogo con le parti sociali volto a rimuovere lo stato di agitazione dei lavoratori”.