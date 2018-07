Una serie di itinerari alla scoperta delle chiese castelnovesi, collegati alla mostra Vismentua

» Appennino Reggiano

Prosegue fino al 29 luglio l’esposizione con le opere di Sergio Padovani “Vismentua”, a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei, ospitata a Palazzo Ducale nell’ambito del Non Festival “L’Uomo che cammina”, dedicato a Bismantova, al territorio e al rapporto tra quest’ultimo e la dimensione spirituale dell’uomo. Una mostra che sta raccogliendo grandi consensi e che è davvero di alto livello. Ora, collegate all’esposizione, sono state organizzate tre camminate, tre itinerari alla scoperta dei Santi, tra moderno e antico, da Palazzo Ducale alle chiese di Castelnovo Monti.

Le camminate saranno sempre alla domenica: il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto. Il ritrovo sarà a Palazzo Ducale: in ciascuna delle tre occasioni alle 16.30 ci sarà la visita guidata alla mostra insieme all’artista. A seguire si partirà con auto propria per le visite guidate alle chiese, a cura dell’Architetto Gabriele Ferri e la restauratrice Maura Favali, del gruppo LiberaMente. Per ogni chiesa visitata sarà a disposizione una scheda appositamente preparata dal Museo Diocesano, e in particolare da Fernando Miele dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Sul significato dell’iniziativa spiega il Vicesindaco e Assessore alla cultura Emanuele Ferrari: “Continuiamo a camminare tra la bellezza, alla ricerca di tesori nascosti nelle chiese. Un modo crediamo nuovo ed essenziale per amplificare il significato e le possibilità di una mostra di qualità assoluta. Lo facciamo grazie alla sensibilità e generosità di molti volontari, professionisti del settore ma anche liberi cittadini, cultori di storia e arte. Lo facciamo con la preziosa e unica collaborazione dell’Ufficio diocesano dei Beni Culturali, con la disponibilità delle parrocchie e dei parroci, in una sinergia che vogliamo arricchire nel corso del tempo e per il futuro”.

Domenica 29 luglio si partirà con la visita alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, Pieve di Castelnovo Monti, e le opere presenti nell’edificio, dedicate all’Immacolata, a San Pancrazio e Santa Maria Maddalena; poi si andrà alla Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, a Monteduro. Domenica 5 agosto, l’itinerario partirà dalla Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Campolungo, per poi proseguire al Santuario della Beata Vergine Maria alla Pietra di Bismantova, dove è presente anche un’opera dedicata al Santissimo Salvatore; a seguire ci si sposterà alla chiesa di Sant’Apollinare Vescovo di Ginepreto, per concludere alla chiesa di San Prospero Vescovo a Vologno.

Ultimo itinerario il 12 agosto, partendo dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Felina, per poi spostarsi all’Oratorio di San Lorenzo a Roncroffio, in seguito alla chiesa parrocchiale di Santa Maria a Gombio, ai resti della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Montecastagneto, e infine alla chiesa di Sant’Ambrogio a Villaberza dove è presente una pregevole opera dedicata a Santa Maria Maddalena.

Nella mostra Vismentua Padovani ricostruisce una sorta di santorale ideale costituito da 12+1 santi o “dedicazioni religiose” legate alle chiese territoriali. Dodici come gli Apostoli e Uno come il Cristo. Tredici opere pittoriche realizzate appositamente per la mostra, delle quali una con il soggetto della Santissima Trinità. La parte dominante è costituita dall’ambiente naturale e dal paesaggio in primo piano rispetto alla figura del Santo, che viene rappresentato nella sua iconografia classica ma allo stesso tempo rimane una presenza misteriosa e indivisibile dal circostante presente nella raffigurazione, in cui si ritrovano anche scorci di chiese e della Pietra di Bismantova.