Commissione Sanità: previsti 130 posti letto all’Ospedale di Mirandola

Lunedì 6 agosto si è riunita la Commissione Sanità dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord per discutere dei posti letto assegnati al Santa Maria Bianca. Dopo l’approvazione nel luglio scorso dei Piani di Zona era infatti emersa l’esigenza di fare chiarezza sui posti effettivamente disponibili ed avanzare nuove richieste. “All’unanimità – spiega la Presidente della Commissione Consigliare Dragonetti – la Commissione ha espresso parere favorevole al consolidamento della situazione prevista nella Conferenza Territoriale Socio Sanitaria del 2015 ed all’aggiunta di otto posti letto”.

La dotazione dei posti letto deliberata è quindi la seguente: “Al Santa Maria Bianca devono essere previsti 130 posti letto di degenza ai quali si affiancano già dieci culle per il nido, 13 letti di dialisi, sei letti di ‘osservazione breve intensiva’, otto posti di chirurgia ambulatoriale, 23 posti di lungoassistenza a gestione territoriale nell’ambito della casa della salute che verrà ospitata nei locali del Corpo 2 e 20 posti previsti a Finale Emilia per l’OsCo”.

La Commissione ha chiesto che il rafforzamento inizi dalle aree più in sofferenza in termini di tasso di occupazione degli attuali posti letto, quali la medicina generale, la lungodegenza e la riabilitazione. Queste aree sono tra quelle menzionate nelle linee guida regionali per i nuovi Piani di Zona come realtà da rafforzare ed implementare maggiormente. Nelle prossime settimane sarà convocato un incontro con l’Ausl di Modena ed entro fine settembre il documento tornerà in Consiglio dell’Unione per l’approvazione definitiva.

“Un’agenda fitta – conclude Dragonetti – per rendere operativi nel più breve tempo possibile gli otto posti letto aggiuntivi richiesti. Il passaggio fatto all’unanimità dalla Commissione è un segnale importantissimo e tangibile”.