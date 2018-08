Completati in anticipo i lavori del Comune: riaperta l’uscita 15 della Tangenziale Pirandello

» Modena - Viabilità

È stata riaperta nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 agosto, l’uscita 15 della tangenziale Pirandello, che porta al casello autostradale di Modena nord, in entrambi i sensi di marcia (sia per i veicoli che percorrono la tangenziale in direzione Bologna sia per quelli che vanno in direzione Reggio Emilia).

In particolare, sono stati completati in anticipo rispetto al previsto i lavori di sostituzione dei giunti di dilazione del cavalcatangenziale Pirandello a cura del settore Lavori pubblici del Comune di Modena. L’intervento sul ponte della tangenziale Pirandello (uscita 15 per veicoli in direzione Bologna) faceva parte dello stesso progetto di messa in sicurezza delle infrastrutture che ha visto la realizzazione nelle scorse settimane di un analogo intervento sul cavalcaferrovia di Ciro Menotti, per un importo complessivo di 400 mila euro finanziato dal Comune di Modena. I lavori, necessari a causa del deterioramento dei giunti di dilatazione con infiltrazione di acqua piovana hanno previsto la demolizione e sostituzione dei giunti esistenti, la fresatura e rifacimento del manto stradale e la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale.

Sono stati completati, contestualmente, anche i lavori a cura di Autostrade per l’Italia relativi all’asfaltatura della nuova rotatoria di servizio al casello autostradale e del tratto di strada dalla tangenziale alla rotatoria con via Cave di Ramo, che avevano comportato la chiusura per tre giorni dell’uscita 15 della tangenziale anche per i veicoli in direzione Reggio Emilia, deviando il traffico su via Emilia ovest (uscita 16). Per il completamento del nuovo ramo di accesso alla barriera autostradale di Modena nord è prevista un’ulteriore fase di lavori che comporterà modifiche alla viabilità nella settimana di Ferragosto.